Скандал на выборах в Румынии: Полиция выгнала с участка фаворита гонки Симиона

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, один из фаворитов президентской гонки в Румынии, был удалён с избирательного участка после попытки произнести речь. На видео, опубликованном им в Facebook*, видно, как он опускает бюллетень, начинает говорить, но полиция прерывает его и выводит из помещения. Вместе с политиком на кадрах — фаворит отменённых в прошлом году выборов Кэлин Джорджеску.

Полиция выгнала с участка Симиона и Джорджеску. Видео © Facebook* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / George Simion

«Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали», — обратился Симион к сотруднику правоохранительных органов.

И Симион, и Джорджеску критикуют текущую политику румынского правительства. Лидер оппозиции утверждает, что власти Румынии ставят интересы коллективного Запада выше национальных. Джорджеску, ранее выступавший против военной помощи Украине и за сближение с Россией, был отстранён от участия в перевыборах после того, как Конституционный суд аннулировал его победу в первом туре. В начале этого года Джорджеску обвинили в шести преступлениях, после чего румынский ЦИК отклонил его заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны.



В первом туре выборов, состоявшемся 4 мая, наибольшую поддержку избирателей получили два кандидата: лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, набравший 41% голосов, и действующий мэр Бухареста Никушор Дан, за которого проголосовали 21% избирателей.