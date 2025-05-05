Крах правящей коалиции: Ультраправый кандидат победил в первом туре выборов президента Румынии

В Румынии подсчитали 100% голосов избирателей на выборах президента страны. Первое место занял кандидат от оппозиционной ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. Он набрал 40,96% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Вторым стал мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску стал третьим, получив 20,07. Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, через две недели состоится второй тур, за президентское кресло поборются Симион и Дан.