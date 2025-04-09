Лидер оппозиционной румынской партии «Альянс за освобождение румын» (AUR) Джордже Симион, который может стать следующим президентом страны, в случае победы на выборах предложит России разделить Украину. Об этом заявила политолог, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

«Симион обещает прекратить транзит оружия киевскому режиму (через Румынию проходит до 40%), а затем договориться с Россией о разделе сфер влияния в Восточной Европе», — приводит её слова РИА «Новости».

По её словам, румынский политик хочет получить часть Черновицкой области (Северную Буковину), а также Молдавию, включаю Приднестровье. Шумицкая уточнила, что Симион не планирует выводить Румынию из НАТО.

Напомним, в ноябре в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с Россией, а также говорит, что НАТО не даёт стране безопасность. Его соперница из оппозиции Елена Ласкони, которая поддерживает развитие отношений со Штатами, набрала только 19,18% голосов. Но 6 декабря власти придумали, как удобно решить неловкую ситуацию: Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов. Это решение было принято на основании документов румынских спецслужб якобы о том, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию.