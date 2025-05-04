В Румынии начались повторные президентские выборы

В воскресенье, 4 мая, во всех населённых пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Это голосование, проводимое раз в пять лет, началось в 7:00 по местному времени и продлится до 21:00. Для участия по всей стране организовано почти 19 тысяч избирательных участков.

Особенностью нынешних выборов стало отсутствие порога явки — голосование будет признано состоявшимся независимо от количества принявших в нём участие граждан. Румыны, проживающие за границей, получили возможность проголосовать в течение трёх дней — для них участки открылись ещё 2 мая.

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов: Джеордже Симион (AUR);

Никушор Дан (независимый);

Крин Антонеску (правящая партия);

Елена Ласкони (USR);

Виктор Понта (независимый);

Кристиан Терхеш (национал-консерваторы);

Лавиния Шандру (социал-либералы);

Джон-Ион Бану (Natiunea Romana);

Силвиу Предою (экс-глава разведки);

Даниел Фунериу (экс-министр образования).

Согласно румынскому законодательству, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдёт, через две недели состоится второй тур между двумя лидерами.