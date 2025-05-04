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4 мая, 04:52

В Румынии начались повторные президентские выборы

Флаг Румынии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Флаг Румынии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

В воскресенье, 4 мая, во всех населённых пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Это голосование, проводимое раз в пять лет, началось в 7:00 по местному времени и продлится до 21:00. Для участия по всей стране организовано почти 19 тысяч избирательных участков.

Особенностью нынешних выборов стало отсутствие порога явки — голосование будет признано состоявшимся независимо от количества принявших в нём участие граждан. Румыны, проживающие за границей, получили возможность проголосовать в течение трёх дней — для них участки открылись ещё 2 мая.

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов:

  • Джеордже Симион (AUR);
  • Никушор Дан (независимый);
  • Крин Антонеску (правящая партия);
  • Елена Ласкони (USR);
  • Виктор Понта (независимый);
  • Кристиан Терхеш (национал-консерваторы);
  • Лавиния Шандру (социал-либералы);
  • Джон-Ион Бану (Natiunea Romana);
  • Силвиу Предою (экс-глава разведки);
  • Даниел Фунериу (экс-министр образования).

Согласно румынскому законодательству, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдёт, через две недели состоится второй тур между двумя лидерами.

Напомним, в ноябре прошлого года проводился первый тур, который выиграл независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако в декабре Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на серьёзные нарушения. В феврале Джеорджеску был обвинён в шести преступлениях, включая распространение ложной информации. После румынский ЦИК отклонил его заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны.

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Артём Гапоненко
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