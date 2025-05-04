В Румынии начались повторные президентские выборы
Флаг Румынии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge
В воскресенье, 4 мая, во всех населённых пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Это голосование, проводимое раз в пять лет, началось в 7:00 по местному времени и продлится до 21:00. Для участия по всей стране организовано почти 19 тысяч избирательных участков.
Особенностью нынешних выборов стало отсутствие порога явки — голосование будет признано состоявшимся независимо от количества принявших в нём участие граждан. Румыны, проживающие за границей, получили возможность проголосовать в течение трёх дней — для них участки открылись ещё 2 мая.
В президентской гонке участвуют 11 кандидатов:
- Джеордже Симион (AUR);
- Никушор Дан (независимый);
- Крин Антонеску (правящая партия);
- Елена Ласкони (USR);
- Виктор Понта (независимый);
- Кристиан Терхеш (национал-консерваторы);
- Лавиния Шандру (социал-либералы);
- Джон-Ион Бану (Natiunea Romana);
- Силвиу Предою (экс-глава разведки);
- Даниел Фунериу (экс-министр образования).
Согласно румынскому законодательству, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдёт, через две недели состоится второй тур между двумя лидерами.
Напомним, в ноябре прошлого года проводился первый тур, который выиграл независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако в декабре Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на серьёзные нарушения. В феврале Джеорджеску был обвинён в шести преступлениях, включая распространение ложной информации. После румынский ЦИК отклонил его заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны.