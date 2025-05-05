Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение на выборах

Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов. Он уступил лидеру ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиону. Как передаёт издание Hotnews, Антонеску заявил, что не будет оспаривать предварительные результаты, согласно которым Симион набрал около 40% голосов, назвав это «вердиктом румынского народа».