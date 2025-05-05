Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение на выборах
Крин Антонеску. Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda
Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов. Он уступил лидеру ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиону. Как передаёт издание Hotnews, Антонеску заявил, что не будет оспаривать предварительные результаты, согласно которым Симион набрал около 40% голосов, назвав это «вердиктом румынского народа».
«Когда 40% румын голосуют за Джордже Симиона, это вердикт, который я как демократ не имею возможности оспорить», — подчеркнул он.
Повторные выборы президента, начавшиеся 4 мая, проходят в напряжённой обстановке — оппозиционные силы уже заявили о многочисленных нарушениях и возможных подтасовках на избирательных участках. Политический кризис в стране продолжается с ноября прошлого года, когда Конституционный суд аннулировал итоги предыдущих выборов из-за выявленных нарушений. Однако выбрать нового президента в первом туре нового голосования жители страны не смогли.