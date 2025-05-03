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Регион
3 мая, 13:26

Тирания: Маск оценил «демократичную» практику недопуска правых партий до выборов по всему миру

Маск назвал тиранией отстранение правых партий от выборов в разных странах

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск назвал проявлением тирании практику отстранения от выборов партий правого толка в разных странах. Предприниматель сделал соответствующее заявление, комментируя публикацию на эту тему в социальной сети X.

Пользователь в соцсети Х отметил тревожную тенденцию: под предлогом «защиты демократии» правые политические силы в разных странах подвергаются ограничениям — от отстранения от выборов до признания экстремистскими. В качестве примеров приводятся: лишение права участвовать в выборах лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, аннулирование результатов выборов в Румынии, где победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, а также недавнее решение о признании немецкой «Альтернативы для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией на всей территории ФРГ.

«Тирания»,прокомментировал публикацию Маск.

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Ранее Илон Маск уже критиковал ситуацию с АдГ. В посте в социальной сети X он назвал атакой на демократию вероятный запрет партии, в поддержку которой он сам ранее открыто выступал.

Юрий Лысенко
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