Маск рассказал, как госслужащие США тусили на вечеринках за бюджетные деньги

Американские госслужащие тратили огромные деньги из бюджета страны на организацию собственных вечеринок, аренду отелей и стадионов. Средства в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) перестали брать только после введения нового правила о предоставлении чека. Об этом рассказал предприниматель Илон Маск в эфире телеканала Fox News.

«По сути, они устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков... Они начинают с малого. Как правило, сначала обман происходит в малых масштабах и они пытаются это скрывать, но затем год за годом, если их обман никто не останавливает, они наглеют и с каждым годом крадут всё больше, и вот они уже буквально арендуют стадионы», — заявил Маск.