Ультраправый кандидат Симион выходит в лидеры на выборах президента Румынии

На президентских выборах в Румынии ультраправый кандидат Джордже Симион, возглавляющий «Альянс за объединение румын» (AUR), занимает лидирующую позицию по предварительным подсчётам избирательной комиссии.

«Румыны – победители. Спасибо!» – написал политик в своем аккаунте в соцсети Х.

Симион набрал 40,09% голосов после подсчёта более 97% бюллетеней. На втором месте находится глава правящей партии Крин Антонеску с 20,70%, а замыкает тройку лидеров голосования мэр Бухареста Никушор Дан с 20,60%. В случае, если ни один из кандидатов не преодолеет отметку в 50% голосов, второй тур выборов пройдёт 18 мая 2025 года.