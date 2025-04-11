Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что его страна может стать отправной точкой для крупномасштабного военного конфликта. В интервью Такеру Карлсону он отметил, что НАТО рассматривает Румынию как стратегический плацдарм для потенциальной эскалации, которая способна вовлечь в войну всю Европу и США.