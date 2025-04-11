Джорджеску раскрыл, откуда НАТО начнёт третью мировую войну
Джорджеску заявил, что НАТО начнёт третью мировую войну из Румынии
Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что его страна может стать отправной точкой для крупномасштабного военного конфликта. В интервью Такеру Карлсону он отметил, что НАТО рассматривает Румынию как стратегический плацдарм для потенциальной эскалации, которая способна вовлечь в войну всю Европу и США.
Джорджеску подчеркнул, что подобный сценарий никогда не соответствовал национальным интересам Бухареста, однако уникальное географическое положение страны делает её крайне привлекательной для реализации военных планов НАТО. Особое значение имеют три ключевых фактора: самая протяжённая среди стран альянса граница с Украиной (около 600 км), контроль над черноморским побережьем и доминирующее положение на Балканах.
«В этом смысле Румыния является очень ценным активом», — отметил Джорджеску.
Ранее, несмотря на разрешение Конституционного суда, центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась зарегистрировать Джорджеску в качестве кандидата на президентских выборах. Это спровоцировало массовые протесты в центре Бухареста.
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