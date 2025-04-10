«Они хотят нового порядка»: Глава немецкой разведки напугал НАТО Россией
Немецкая разведка допустила нападение России на Эстонию ради проверки НАТО
По словам Замглавы Федеральной разведывательной службы Германии Оле Диля, Россия может направить танки в Эстонию, чтобы протестировать действие пятой статьи НАТО. Это заявление прозвучало на 10-м Дельфийском экономическом форуме.
«Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут появиться в Эстонии», — цитирует Диля Capital.gr.
По поводу конфликта на Украине Диль отметил, что Россия стремится сформировать «новый порядок».
«У нас есть информация, что Россия уже ведёт борьбу с нами. Гибридная война с саботажем и фейковыми новостями. Попытки повлиять на выборы с помощью фейковых новостей — это вчерашний день», — добавил он.
Следует отметить, что согласно пятой статье НАТО, нападение на одну страну считается угрозой для всего блока. Это обязывает все государства, входящие в альянс, подключиться к защите.
Как сообщал Life.ru, европейские дипломаты стремятся помешать российско-американским переговорам. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару по Кривому Рогу, представители Великобритании и Евросоюза обвинили Россию в срыве перемирия.
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