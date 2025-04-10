Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 00:43

«Они хотят нового порядка»: Глава немецкой разведки напугал НАТО Россией

Немецкая разведка допустила нападение России на Эстонию ради проверки НАТО

По словам Замглавы Федеральной разведывательной службы Германии Оле Диля, Россия может направить танки в Эстонию, чтобы протестировать действие пятой статьи НАТО. Это заявление прозвучало на 10-м Дельфийском экономическом форуме.

«Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут появиться в Эстонии»,цитирует Диля Capital.gr.

По поводу конфликта на Украине Диль отметил, что Россия стремится сформировать «новый порядок».

«У нас есть информация, что Россия уже ведёт борьбу с нами. Гибридная война с саботажем и фейковыми новостями. Попытки повлиять на выборы с помощью фейковых новостей — это вчерашний день», — добавил он.

800 тысяч солдат НАТО отработают сценарий нападения России на учениях в Германии
800 тысяч солдат НАТО отработают сценарий нападения России на учениях в Германии

Следует отметить, что согласно пятой статье НАТО, нападение на одну страну считается угрозой для всего блока. Это обязывает все государства, входящие в альянс, подключиться к защите.

Как сообщал Life.ru, европейские дипломаты стремятся помешать российско-американским переговорам. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару по Кривому Рогу, представители Великобритании и Евросоюза обвинили Россию в срыве перемирия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Германия
  • Россия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar