Европейские дипломаты в Организации Объединённых Наций стремятся помешать российско-американским переговорам. По наблюдению первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, на заседании Совбеза ООН, посвящённом удару по Кривому Рогу, представители Великобритании и Евросоюза продемонстрировали поразительную смену позиции.

Политик отметил, что ранее эти страны настаивали на прекращении «неспровоцированной агрессии» и «оккупации», а теперь обвиняют Россию в срыве предлагаемого США перемирия и требуют безоговорочного прекращения огня.