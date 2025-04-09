На Совбезе ООН пытались стравить Россию и США криками об ударе в ресторан с офицерами НАТО в Кривом Роге
Полянский: Ряд западных дипломатов хотят сорвать переговоры РФ и США по Украине
Дым над рестораном с командирами ВСУ и НАТО в Кривом Роге. Обложка © Telegram / Юрий Подоляка
Европейские дипломаты в Организации Объединённых Наций стремятся помешать российско-американским переговорам. По наблюдению первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, на заседании Совбеза ООН, посвящённом удару по Кривому Рогу, представители Великобритании и Евросоюза продемонстрировали поразительную смену позиции.
Политик отметил, что ранее эти страны настаивали на прекращении «неспровоцированной агрессии» и «оккупации», а теперь обвиняют Россию в срыве предлагаемого США перемирия и требуют безоговорочного прекращения огня.
«Сплошные апелляции к новому хозяину Белого Дома: посмотрите, мол, как Россия не хочет мира, надо на неё надавить! Вот так англо-есовская «партия войны» пытается сорвать российско-американские мирные переговоры!», — написал Полянский.
Напомним, 4 апреля, сообщалось, что российские войска поразили ресторан с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. Украинская армия лишилась до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Позже военный блогер Юрий Подоляка уточнил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Позже появилось видео удара «Искандером» по ресторану «Магеллан». Зеленский был сломлен «слабой реакцией» США на удар в ресторан с офицерами ВСУ и НАТО.