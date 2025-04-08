Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 15:21

Небензя: Ракета ПВО Украины привела к гибели гражданских в Кривом Роге

Обложка © Midjourney

Обложка © Midjourney

Непрофессиональные действия сил противовоздушной обороны Украины привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза ООН по Украине дипломат привёл сообщение Минобороны России о высокоточном ударе по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. При этом, по его словам, именно ракета ПВО Украины привела к гибели гражданских рядом с местом удара ВС РФ.

"В этом контексте хотели бы напомнить, что мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии. К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — заявил Небензя.

В TikTok появилось видео разбора завалов с телами наёмников в Кривом Роге
В TikTok появилось видео разбора завалов с телами наёмников в Кривом Роге

Напомним, 4 апреля, сообщалось, что российские войска поразили объект с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. Украинская армия лишилась до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Позже военный блогер Юрий Подоляка уточнил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Василий Небензя
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar