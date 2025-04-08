Небензя: Ракета ПВО Украины привела к гибели гражданских в Кривом Роге

Непрофессиональные действия сил противовоздушной обороны Украины привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза ООН по Украине дипломат привёл сообщение Минобороны России о высокоточном ударе по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. При этом, по его словам, именно ракета ПВО Украины привела к гибели гражданских рядом с местом удара ВС РФ.