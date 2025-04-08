Небензя: Ракета ПВО Украины привела к гибели гражданских в Кривом Роге
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Непрофессиональные действия сил противовоздушной обороны Украины привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
На заседании Совбеза ООН по Украине дипломат привёл сообщение Минобороны России о высокоточном ударе по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. При этом, по его словам, именно ракета ПВО Украины привела к гибели гражданских рядом с местом удара ВС РФ.
"В этом контексте хотели бы напомнить, что мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии. К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — заявил Небензя.
Напомним, 4 апреля, сообщалось, что российские войска поразили объект с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. Украинская армия лишилась до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Позже военный блогер Юрий Подоляка уточнил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой.