В TikTok появилось видео разбора завалов с телами наёмников в Кривом Роге

В социальных сетях появилось видео с места разбора завалов ресторана «Магеллан» в Кривом Роге, где после удара российских вооруженных сил оказались погребены десятки иностранных наемников. Кадры были опубликованы в украинском TikTok, а в России на них обратил внимание проект Military Theme Z.

На видео можно увидеть масштаб разрушений: здание практически полностью стёрто с лица земли, а спасатели продолжают разбор обломков. По данным военблогеров, среди погибших в Кривом Роге были высокопоставленные европейские офицеры.

4 апреля Министерство обороны России сообщило о высокоточном ударе, нанесенном по месту, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов. В результате удара было ликвидировано до 85 военных. Позже военный блогер Юрий Подоляка уточнил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Спустя сутки после удара из-под завалов удалось извлечь около 40 тел. Также сообщается, что ударом были уничтожены около 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, припаркованные рядом с рестораном.