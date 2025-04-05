Глава киевского режима Владимир Зеленский не скрыл своего глубокого разочарования ответом Вашингтона на российскую атаку по своей родине — городу Кривой Рог, где ракетой был разрушен ресторан «Магеллан» с офицерами ВСУ и НАТО. В своих соцсетях он с горечью отметил контраст между мощью США и американского народа и, по его мнению, непостижимо слабой реакцией на удар «Искандером» со стороны России.

«Так сильна страна, такой сильный народ — и так слаба реакция», — заявил Зеленский.

Также экс-комик отметил, что американские дипломаты до сих пор бояться произносить слово «русский», что также вызывает недоумение. При этом Зеленский с благодарностью и восхищением отметил принципиальность МИД Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя ЕС по внешней политике, подчеркнув их более решительную позицию в вопросе атак со стороны РФ.