800 тысяч солдат НАТО отработают сценарий нападения России на учениях в Германии

Немецкий Бундесвер запланировал масштабные военные учения на сентябрь. Манёвры будут направлены на отработку сценария «нападения России», сообщила газета Bild. С 25 сентября Гамбург в течение трёх дней станет военным центром для операции под названием Red Storm Bravo.

«Сценарий: нападение России на Запад. В кратчайшие сроки тысячи солдат НАТО должны перебраться из Западной Европы на Восточный фронт. Гамбург с его стратегически важным портом играет центральную роль», — отмечается в публикации.