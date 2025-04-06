800 тысяч солдат НАТО отработают сценарий нападения России на учениях в Германии
Bild: НАТО отработает сценарий нападения РФ на военных учениях в Германии
В Германии пройдут учения НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus
Немецкий Бундесвер запланировал масштабные военные учения на сентябрь. Манёвры будут направлены на отработку сценария «нападения России», сообщила газета Bild. С 25 сентября Гамбург в течение трёх дней станет военным центром для операции под названием Red Storm Bravo.
«Сценарий: нападение России на Запад. В кратчайшие сроки тысячи солдат НАТО должны перебраться из Западной Европы на Восточный фронт. Гамбург с его стратегически важным портом играет центральную роль», — отмечается в публикации.
В ходе учений акцент поставят на том, как быстро Гамбург сможет перебросить войска в страны Балтии и Польшу в случае «чрезвычайной ситуации». Для подготовки к «российскому нападению» задействуют до 800 тысяч военных.
Напомним, в конце марта во время учений в Литве погибли четыре солдата США. Они были внутри бронемашины, утонувшей в болоте. На то, чтобы достать гусеничную технику, потребовалась неделя.