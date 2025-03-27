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27 марта, 05:35

«Ужасные новости»: В НАТО подтвердили гибель военных США на учениях в Литве

Генсек НАТО Рютте подтвердил гибель четырёх солдат США на учениях в Литве

Гибель четырёх американских солдат в период учений в Литве официально подтверждена генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Его слова передаёт Associated Press.

Генсек НАТО заявил, что американская сторона на данный момент не располагает большим объёмом данных и не знает всех деталей. Само происшествие он назвал «ужасными новостями» и принёс свои соболезнования родным и близким погибших солдат.

Бронемашину пропавших в Литве американских военных нашли на дне водоёма
Бронемашину пропавших в Литве американских военных нашли на дне водоёма

Напомним, что информация об исчезновении американских солдат и гусеничной боевой машины в Литве появилась 25 марта. Военные пропали во время учений на полигоне в Пабраде. Вскоре технику нашли на дне болота. Запад уже подозревает в произошедшем российские спецслужбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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