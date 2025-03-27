«Ужасные новости»: В НАТО подтвердили гибель военных США на учениях в Литве
Генсек НАТО Рютте подтвердил гибель четырёх солдат США на учениях в Литве
Гибель четырёх американских солдат в период учений в Литве официально подтверждена генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Его слова передаёт Associated Press.
Генсек НАТО заявил, что американская сторона на данный момент не располагает большим объёмом данных и не знает всех деталей. Само происшествие он назвал «ужасными новостями» и принёс свои соболезнования родным и близким погибших солдат.
Напомним, что информация об исчезновении американских солдат и гусеничной боевой машины в Литве появилась 25 марта. Военные пропали во время учений на полигоне в Пабраде. Вскоре технику нашли на дне болота. Запад уже подозревает в произошедшем российские спецслужбы.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee