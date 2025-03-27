Бронемашину пропавших в Литве американских военных нашли на дне водоёма
Командование американских войск в Европе сообщило об обнаружении бронированной машины M88 Hercules, которая использовалась пропавшими солдатами ВС США в Литве. Гусеничную технику нашли в водоёме на территории полигона.
«Армия США, Вооружённые силы Литвы и гражданские ведомства проводят работы по спасению машины. Поиски солдат продолжаются», — сообщили в пресс-службе.
Информация о таинственном исчезновении гусеничной боевой машины и её экипажа в Литве появилась 25 марта. После этого была начата поисковая операция. Несмотря на то, что официально о гибели военных ещё не объявляли, Запад уже подозревает в произошедшем российские спецслужбы.
Flickr / U.S. Department of Defense