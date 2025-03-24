В Швеции готовят солдат, которые будут отражать «российскую агрессию» в «шерстяных подгузниках»
WSJ: Швеция готовится к конфликту с Россией на учениях в Арктике
Издание Wall Street Journal сообщает о наращивании Швецией арктического военного потенциала: страна готовит новое поколение бойцов для действий в суровых условиях Севера. Эти подразделения рассматриваются как претенденты на отправку на передовую линию обороны в случае «российской агрессии@ через Кольский полуостров в сторону Финляндии.
Однако новые подразделения шведской армии уже вызвали недоумение в Сети, где пользователи не перестают задаваться вопросом о наличии у солдат «шерстяных подгузников» для защиты здоровья и мужского достоинства от арктического холода.
Ранее сообщалось, что США объявили о своём выходе из Международного центра по преследованию за агрессию против Украины (ICPA), созданного в связи со спецоперацией. Еевропейские чиновники уже проинформированы о решении Белого дома.
Shutterstock / FOTODOM / Seneline