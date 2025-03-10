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10 марта, 13:16

Самолёт-шпион из Швеции устроил «вылазку» к Калиниградской области и зоне СВО

Flightradar: Шведский самолёт SVF680 провёл разведку у Калининградской области

Рядом с Калининградской областью был замечен шведский самолёт SVF680, который собирал разведывательные данные об объектах на территории региона, а также приближался с целью шпионажа к зоне СВО. Маршрут самолёт был замечен на сайте Flightradar.

Речь идёт о турбовентиляторном двухмоторном самолёте Gulfstream IV с бортовым номером 102002. Он поднялся в воздух с базы в шведском городе Линчепинг и отправился в сторону польского Гданьска. Там самолёт попытался провести разведку у границ Калининградской области, потом ушёл в сторону польско-белорусской границы, приблизился к зоне спецоперации и полетел обратно. SVF680, следуя данным с портала, должен приземлиться в финском Тампере.

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Ранее сообщалось, что самолёт-разведчик Британии пролетел в финском воздушном пространстве вдоль границы с Россией. RC-135W Rivet Joint взлетел с авиационной базы Уоддингтон неподалёку от Лондона. Он двигался в финском воздушном пространстве с юга на север вдоль границы с РФ.

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Wikipedia / Peter Bakema

Татьяна Миссуми
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