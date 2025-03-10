Самолёт-шпион из Швеции устроил «вылазку» к Калиниградской области и зоне СВО

Рядом с Калининградской областью был замечен шведский самолёт SVF680, который собирал разведывательные данные об объектах на территории региона, а также приближался с целью шпионажа к зоне СВО. Маршрут самолёт был замечен на сайте Flightradar.

Речь идёт о турбовентиляторном двухмоторном самолёте Gulfstream IV с бортовым номером 102002. Он поднялся в воздух с базы в шведском городе Линчепинг и отправился в сторону польского Гданьска. Там самолёт попытался провести разведку у границ Калининградской области, потом ушёл в сторону польско-белорусской границы, приблизился к зоне спецоперации и полетел обратно. SVF680, следуя данным с портала, должен приземлиться в финском Тампере.