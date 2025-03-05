Белоруссия обеспокоена 17 батальонами НАТО с «серьёзным вооружением» у своей границы

Белоруссия обеспокоена скоплением натовских войск у своих западных границ, при этом иностранные военные хорошо вооружены, а их численность вызывает вопросы. Об этом сказал начальник Генерального штаба вооружённых сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

«Ситуация у наших границ непростая. <…> Увеличился состав контингентов, который размещён вблизи наших границ. Так, сегодня, кроме национальных воинских контингентов стран Балтии и Польши, на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США», — цитирует его БелТА.

По сведениям министра обороны, у натовских солдат достаточно серьёзное вооружение и военная техника. Муравейко добавил, что иностранные военнослужащие всё чаще стали проводить у белорусских границ учения, количество которых выросло почти в три раза за последние годы. При этом тематика таких учений — зачастую наступательная и агрессивная. Также у белорусских границ участилось появление самолётов-шпионов, фиксируется до 10 вылетов в неделю.