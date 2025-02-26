Совфед одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

Совет Федерации 26 февраля одобрил закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией, которое касается гарантий безопасности в рамках Союзного государства. Данный договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года и внесен на ратификацию президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с этим соглашением, обе стороны обязуются предоставлять друг другу поддержку всеми согласованными и допустимыми международным правом средствами. Также они будут принимать необходимые меры в политической, военной и других сферах в случае возникновения угрозы безопасности для одной из сторон или для Союзного государства в целом.

В документе подчеркивается, что вызывает озабоченность увеличение военного присутствия стран НАТО на территориях, соседствующих с Союзным государством, а также в морских водах. В арсенале потенциального противника имеются средства доставки ядерного оружия и соответствующая военная инфраструктура, как уточнили в комитете. Ситуация осложняется тем, что другие страны не выполняют свои обязательства по контролю за вооружениями, а НАТО продолжает расширяться на Восток, ссылаясь на якобы существующую угрозу со стороны России. На данный момент профильный комитет Государственной Думы по делам СНГ еще не рассматривал этот документ.