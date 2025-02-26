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Регион
26 февраля, 09:00

Совфед одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

Совет Федерации 26 февраля одобрил закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией, которое касается гарантий безопасности в рамках Союзного государства. Данный договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года и внесен на ратификацию президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с этим соглашением, обе стороны обязуются предоставлять друг другу поддержку всеми согласованными и допустимыми международным правом средствами. Также они будут принимать необходимые меры в политической, военной и других сферах в случае возникновения угрозы безопасности для одной из сторон или для Союзного государства в целом.

В документе подчеркивается, что вызывает озабоченность увеличение военного присутствия стран НАТО на территориях, соседствующих с Союзным государством, а также в морских водах. В арсенале потенциального противника имеются средства доставки ядерного оружия и соответствующая военная инфраструктура, как уточнили в комитете. Ситуация осложняется тем, что другие страны не выполняют свои обязательства по контролю за вооружениями, а НАТО продолжает расширяться на Восток, ссылаясь на якобы существующую угрозу со стороны России. На данный момент профильный комитет Государственной Думы по делам СНГ еще не рассматривал этот документ.

Раскрыты детали проекта договора РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности
Раскрыты детали проекта договора РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности

Напомним, 5 февраля президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства. В пояснительной записке сказано, что соглашение направлено на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы.

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Пресс-служба Совета Федерации

Марина Фещенко
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