Раскрыты детали проекта договора РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности

Ядерное оружие России может быть использовано, если на страну или Белоруссию будет произведено нападение с использованием обычных вооружений, угрожающих их суверенитету. Данная информация содержится в законопроекте о ратификации договора между РФ и Белоруссией, касающегося гарантий безопасности в рамках Союзного государства. Текст законопроекта опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

«Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности», — говорится в документе.

В соответствии с законопроектом, если РФ или Белоруссия окажутся под угрозой, они незамедлительно приступят к консультациям для разработки совместного ответа. В документе также указывается, что согласно определённым соглашениям, на территории Белоруссии могут быть созданы российские военные объекты и развёрнуты воинские формирования.

Договор также рассматривает вооруженное нападение на любую из стран-участниц Союзного государства как акт агрессии против всего Союзного государства. В ответ на такую агрессию предполагается применение всех доступных сил и ресурсов.