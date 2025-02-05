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Регион
5 февраля, 16:17

Раскрыты детали проекта договора РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности

РФ сможет применить ядерное оружие, если на Белоруссию нападут

Ядерное оружие России может быть использовано, если на страну или Белоруссию будет произведено нападение с использованием обычных вооружений, угрожающих их суверенитету. Данная информация содержится в законопроекте о ратификации договора между РФ и Белоруссией, касающегося гарантий безопасности в рамках Союзного государства. Текст законопроекта опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

«Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности», — говорится в документе.

В соответствии с законопроектом, если РФ или Белоруссия окажутся под угрозой, они незамедлительно приступят к консультациям для разработки совместного ответа. В документе также указывается, что согласно определённым соглашениям, на территории Белоруссии могут быть созданы российские военные объекты и развёрнуты воинские формирования.

Договор также рассматривает вооруженное нападение на любую из стран-участниц Союзного государства как акт агрессии против всего Союзного государства. В ответ на такую агрессию предполагается применение всех доступных сил и ресурсов.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин внёс на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Александр Грушко назначен официальным представителем российского лидера для обсуждения вопроса о ратификации договора, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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