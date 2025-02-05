Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор по безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства. Соответствующий документ был размещён в думской базе данных.

«Ратифицировать договор РФ и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — указано в тексте документа.