Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор по безопасности с Белоруссией
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства. Соответствующий документ был размещён в думской базе данных.
«Ратифицировать договор РФ и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — указано в тексте документа.
В пояснительной записке сказано, что этот договор направлен на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства Союзного государства.
Напомним, что в декабре 2024 года Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве (СГ). Это произошло по итогам заседания Высшего госсовета СГ. Президент Белоруссии тогда предложил Путину разместить в стране российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Российский лидер подтвердил, что размещение комплекса возможно во второй половине 2025 года. 5 февраля Путин направил соответствующий документ в парламент.