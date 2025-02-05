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Регион
5 февраля, 15:52

Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор по безопасности с Белоруссией

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства. Соответствующий документ был размещён в думской базе данных.

«Ратифицировать договор РФ и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — указано в тексте документа.

В пояснительной записке сказано, что этот договор направлен на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства Союзного государства.

Напомним, что в декабре 2024 года Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве (СГ). Это произошло по итогам заседания Высшего госсовета СГ. Президент Белоруссии тогда предложил Путину разместить в стране российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Российский лидер подтвердил, что размещение комплекса возможно во второй половине 2025 года. 5 февраля Путин направил соответствующий документ в парламент.

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Дарья Нарыкова
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