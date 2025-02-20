КГБ Белоруссии внёс причастных к диверсии в Мачулищах в список террористов
Комитет госбезопасности Белоруссии внёс фигурантов дела о теракте на аэродроме Мачулищи в список террористов. Об этом свидетельствует обновлённый перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, который был размещён на официальном сайте КГБ страны 19 февраля.
В список причастных к террористической деятельности добавлены гражданин России и Украины Николай Швец, а также граждане Беларуси Михаил Дёмин, Сергей Лопарев, Олег Сычёв, Евгения Точицкая и Виталий Якутик. В КГБ пояснили, что основанием для внесения в перечень стало вступление в законную силу судебного решения в отношении этих лиц.
Напомним, что в феврале 2023 года на аэродроме Мачулищи Николай Швец, действовавший под псевдонимом «Гаспар» и являвшийся агентом СБУ, предпринял попытку диверсии. Его целью было выведение из строя самолёта А-50, названного российским «летающим радаром». В ходе расследования было установлено, что Швецу оказывали содействие около 30 человек как на территории Беларуси, так и из-за рубежа. Большинство из них были задержаны.
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