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20 февраля, 11:13

КГБ Белоруссии внёс причастных к диверсии в Мачулищах в список террористов

Комитет госбезопасности Белоруссии внёс фигурантов дела о теракте на аэродроме Мачулищи в список террористов. Об этом свидетельствует обновлённый перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, который был размещён на официальном сайте КГБ страны 19 февраля.

В список причастных к террористической деятельности добавлены гражданин России и Украины Николай Швец, а также граждане Беларуси Михаил Дёмин, Сергей Лопарев, Олег Сычёв, Евгения Точицкая и Виталий Якутик. В КГБ пояснили, что основанием для внесения в перечень стало вступление в законную силу судебного решения в отношении этих лиц.

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Напомним, что в феврале 2023 года на аэродроме Мачулищи Николай Швец, действовавший под псевдонимом «Гаспар» и являвшийся агентом СБУ, предпринял попытку диверсии. Его целью было выведение из строя самолёта А-50, названного российским «летающим радаром». В ходе расследования было установлено, что Швецу оказывали содействие около 30 человек как на территории Беларуси, так и из-за рубежа. Большинство из них были задержаны.

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freepik / jcomp

Ольга Сливченко
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