КГБ Белоруссии внёс причастных к диверсии в Мачулищах в список террористов

Комитет госбезопасности Белоруссии внёс фигурантов дела о теракте на аэродроме Мачулищи в список террористов. Об этом свидетельствует обновлённый перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, который был размещён на официальном сайте КГБ страны 19 февраля.

В список причастных к террористической деятельности добавлены гражданин России и Украины Николай Швец, а также граждане Беларуси Михаил Дёмин, Сергей Лопарев, Олег Сычёв, Евгения Точицкая и Виталий Якутик. В КГБ пояснили, что основанием для внесения в перечень стало вступление в законную силу судебного решения в отношении этих лиц.