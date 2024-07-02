Минск вернул Киеву украинца, пытавшегося взорвать российский "летающий радар"

Минск в рамках обмена вернул Киеву украинца, который в прошлом году попытался взорвать самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

На состоявшемся в минском Дворце республики торжественном собрании в честь наступающего Дня независимости Белоруссии Лукашенко сообщил, что "диверсанта встретили родители". По его словам, украинца обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. С запросом на освобождение священника к Минску обратилась Москва.