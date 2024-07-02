Минск вернул Киеву украинца, пытавшегося взорвать российский "летающий радар"
Лукашенко: Минск в ходе обмена вернул Киеву подозреваемого в атаке в Мачулищах
Самолёт дальнего радиолокационного дозора А-50. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Минск в рамках обмена вернул Киеву украинца, который в прошлом году попытался взорвать самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
На состоявшемся в минском Дворце республики торжественном собрании в честь наступающего Дня независимости Белоруссии Лукашенко сообщил, что "диверсанта встретили родители". По его словам, украинца обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. С запросом на освобождение священника к Минску обратилась Москва.
"Украинцы к нам с этой просьбой обратились. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника", — пояснил Лукашенко.
О попытке диверсии на аэродроме Мачулищи стало известно ещё в конце февраля 2023 года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник. Он уточнил, что всего по делу задержано более 20 человек. При этом Лукашенко заявил, что такая диверсия не могла быть проведена без ведома Владимира Зеленского. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России не получил в результате атаки серьёзных повреждений.