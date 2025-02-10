Разведывательный самолёт Британии пролетел вдоль русско-финской границы

Самолёт-разведчик Британии пролетел в финском воздушном пространстве вдоль границы с Россией. Об этом пишет телерадиовещатель Yle со ссылкой на информацию сервиса Flightradar.

«В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии летит разведывательный самолёт ВВС Великобритании», — сказано в материале издания.

Yle, ссылаясь на информацию Flightradar, утверждает, что самолёт RC-135W Rivet Joint взлетел с авиационной базы Уоддингтон неподалёку от Лондона. Он движется в финском воздушном пространстве с юга на север вдоль границы с РФ. Такие борты выполняют задачи радиоэлектронной разведки, а также могут засекать радиолокационные сигналы и проводить анализ трафика связи.