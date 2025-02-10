Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 19:48

Разведывательный самолёт Британии пролетел вдоль русско-финской границы

Самолёт-разведчик Британии пролетел в финском воздушном пространстве вдоль границы с Россией. Об этом пишет телерадиовещатель Yle со ссылкой на информацию сервиса Flightradar.

«В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии летит разведывательный самолёт ВВС Великобритании», — сказано в материале издания.

Yle, ссылаясь на информацию Flightradar, утверждает, что самолёт RC-135W Rivet Joint взлетел с авиационной базы Уоддингтон неподалёку от Лондона. Он движется в финском воздушном пространстве с юга на север вдоль границы с РФ. Такие борты выполняют задачи радиоэлектронной разведки, а также могут засекать радиолокационные сигналы и проводить анализ трафика связи.

Финляндия загнала собственную экономику в рецессию, порвав отношения с Россией
Финляндия загнала собственную экономику в рецессию, порвав отношения с Россией

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил о том, что Финляндия проведёт собственное расследование взрыва на танкере Koala в российском порту Усть-Луга. По сообщениям местных СМИ, финская сторона отправила собственную разведывательную авиацию для сбора информации о происшествии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Финляндия
  • Великобритания
  • НАТО
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar