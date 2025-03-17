США отказались расследовать «российскую агрессию» на Украине
NYT: США вышли из международной группы по «расследованию агрессии» РФ на Украине
Американские власти объявили о выходе страны из Международного центра по преследованию за агрессию против Украины (ICPA), которая создана из-за российской спецоперации. Официально решение будет озвучено сегодня, хотя европейские чиновники уже поставлены в известность, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.
США присоединились к «международному центру» в ноябре 2023 года, когда страной управлял предшественник Дональда Трампа Джо Байден. Новая администрация Белого дома объяснила изменение решения тем, что проводится перераспределение и оптимизация госрасходов, говорится в публикации издания. По словам источников, Минюст США больше не собирается вести с Киевом партнёрские контакты по вопросам «расследования российской агрессии».
Ранее специальный представитель администрации президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты активно взаимодействуют с рядом европейских государств для обсуждения ситуации на Украине. В ходе интервью телеканалу CNN он пояснил, что Вашингтон поддерживает регулярный диалог с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими странами региона.
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