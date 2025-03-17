Уиткофф заявил, что США обсуждают Украину с заинтересованными странами Европы

Специальный представитель администрации президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты активно взаимодействуют с рядом европейских государств для обсуждения ситуации на Украине. В ходе интервью телеканалу CNN он пояснил, что Вашингтон поддерживает регулярный диалог с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими странами региона.

По словам Уиткоффа, американская сторона вовлечена в обсуждения со всеми заинтересованными европейскими партнёрами. Он акцентировал внимание на том, что в переговорах участвуют не только крупные игроки, такие как Париж и Лондон, но и другие государства, включая Норвегию и Финляндию.