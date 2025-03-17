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Регион
17 марта, 01:57

Уиткофф заявил, что США обсуждают Украину с заинтересованными странами Европы

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Специальный представитель администрации президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты активно взаимодействуют с рядом европейских государств для обсуждения ситуации на Украине. В ходе интервью телеканалу CNN он пояснил, что Вашингтон поддерживает регулярный диалог с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими странами региона.

По словам Уиткоффа, американская сторона вовлечена в обсуждения со всеми заинтересованными европейскими партнёрами. Он акцентировал внимание на том, что в переговорах участвуют не только крупные игроки, такие как Париж и Лондон, но и другие государства, включая Норвегию и Финляндию.

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Уиткофф: Встреча с Путиным длилась 3-4 часа и была позитивной

Ранее Уиткофф поделился информацией о том, что в рамках переговоров по Украине обсуждается перспектива достижения договорённости касательно Чёрного моря. Также он отметил, что президент США надеется на скорейшее разрешение украинского конфликта в течение ближайших недель.

Артём Гапоненко
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