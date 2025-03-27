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26 марта, 21:18

BNS: США и Литва изучают версию с причастностью РФ к гибели солдат на учениях

Трагическая гибель четырёх американских военнослужащих в Литве обрастает конспирологическими версиями. По данным агентства Baltic News Service, подозреваемыми стали даже спецслужбы России и Белоруссии.

В BNS подчеркнули, что эта версия активно обсуждается как в США, так и в прибалтийской республике. Там не исключают, что экипаж гусеничной машины пошёл ко дну вместе с техникой неподалёку от белорусской границы неспроста, и это была спланированная операция. Впрочем, никаких доказательств приведено не было.

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Напомним, что информация об исчезновении американских солдат и гусеничной боевой машины в Литве появилась 25 марта. Военные пропали во время учений на полигоне в Пабраде. Вскоре технику нашли на дне болота.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Антон Голыбин
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