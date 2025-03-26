«Ищут все службы»: На учениях в Литве пропали четверо американских солдат и техника

В Литве после проведения учений пропали четверо американских солдат и военная техника. Есть версия, что иностранные военные могли погибнуть, сообщает LRT.

Во вторник, 25 марта, поступила информация о том, что во время учений на полигоне в Пабраде пропали солдаты США и гусеничная боевая машина. В настоящее время осуществляется крупномасштабная поисковая операция с участием литовских войск и представителей других стран, также задействованы вертолёты.

«Ищут все службы», — поделился представитель литовских Вооружённых сил майор Гинтаутас Цюнис.