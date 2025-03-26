«Ищут все службы»: На учениях в Литве пропали четверо американских солдат и техника
LRT: В Литве после проведения учений пропали четверо солдат США и техника
В Литве после проведения учений пропали четверо американских солдат и военная техника. Есть версия, что иностранные военные могли погибнуть, сообщает LRT.
Во вторник, 25 марта, поступила информация о том, что во время учений на полигоне в Пабраде пропали солдаты США и гусеничная боевая машина. В настоящее время осуществляется крупномасштабная поисковая операция с участием литовских войск и представителей других стран, также задействованы вертолёты.
«Ищут все службы», — поделился представитель литовских Вооружённых сил майор Гинтаутас Цюнис.
Ранее Литва подтвердила готовность отправить войска на Украину. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов направить своих миротворцев в Киев. По его мнению, это может быть реализовано в рамках международной миссии после установления перемирия.
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