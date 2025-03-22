Литва по примеру Польши намерена заминировать границу с Россией и Белоруссией
Литва по примеру Польши намерена установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией и Белоруссией. Об этом говорится на сайте министерства обороны страны.
Там указано, что министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене провела встречу с коллегами из балтийских стран и Польши. Участники обсудили «обновление и расширение концепции контрмобильности».
«По примеру Польши северо-восточный фланг может быть укреплён несколькими уровнями, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, региональные партнёры Вильнюса намерены обратиться к Евросоюзу за финансированием этой инициативы.
Напомним, ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».