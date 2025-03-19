Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 23:29

Польша намерена выставить противопехотные мины на границе с Белоруссией и РФ

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы польских властей установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и Россией. Он сделал это заявление в интервью радиостанции RMF FM.

По словам Бейды, мины займут важное место в системе укреплений под названием «Восточный щит». Он отметил, что Польша нуждается в почти миллионе противопехотных мин. Также министр сообщил о намерении организовать их производство внутри страны с помощью Польской оружейной группы.

«Замолчи, маленький человечек»: Маск унизил главу МИД Польши после слов о замене Starlink
«Замолчи, маленький человечек»: Маск унизил главу МИД Польши после слов о замене Starlink

Ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к США с просьбой о поставках ядерного оружия. Он обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента по Украине Китом Келлогом. Премьер-министр страны Дональд Туск так же говорил о необходимости доступа страны к ядерному и другим типам неконвенционального оружия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar