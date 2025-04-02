Были пьяные: СМИ раскрыли детали гибели военных США в литовском болоте

Инцидент с гибелью американских военных на учебном полигоне в Литве говорит о непрофессионализме солдат США и системных проблемах НАТО. Об этом сообщает издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Авторы материала выразили мнение, что члены экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules находились в пьяном состоянии, и именно поэтому утонули. При этом командование попыталось объяснить инцидент тем, что болота попросту не было на карте. Однако оно там по итогу было, указано в статье. Кроме того, водный объект был окружён предупреждающими знаками, которые военные США «проигнорировали».