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Регион
2 апреля, 14:05

Были пьяные: СМИ раскрыли детали гибели военных США в литовском болоте

NDP: Гибель военных США на учениях в Литве вскрыла системные проблемы НАТО

Американские войска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Американские войска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Инцидент с гибелью американских военных на учебном полигоне в Литве говорит о непрофессионализме солдат США и системных проблемах НАТО. Об этом сообщает издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Авторы материала выразили мнение, что члены экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules находились в пьяном состоянии, и именно поэтому утонули. При этом командование попыталось объяснить инцидент тем, что болота попросту не было на карте. Однако оно там по итогу было, указано в статье. Кроме того, водный объект был окружён предупреждающими знаками, которые военные США «проигнорировали».

Авторы материала добавили, что в случае с M88 проблема заключалась не в незнании местности, а в грубом пренебрежении основами безопасности и нарушении дисциплины. Причём для США эта трагедия может иметь серьёзные имиджевые последствия. Страны Прибалтики и Польша, которые рассматривают присутствие США как гарантию безопасности, могут начать сомневаться в надёжности союзника. В статье говорится, что может быть подорвано доверие к оперативному потенциалу НАТО в регионе.

Белый дом заявил, что гибель военных в Литве — жертва ради безопасности США
Белый дом заявил, что гибель военных в Литве — жертва ради безопасности США

Напомним, что 25 марта после учений на центральном военном полигоне в Пабраде четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб. Позднее выяснилось, что американские солдаты погибли в попытке извлечь застрявшую в болоте армейскую машину.

Дарья Нарыкова
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