Сгинул в болоте: В литовской глуши нашли труп четвёртого американского солдата

Четвёртый американский военнослужащий, пропавший во время учений в Литве, был найден мёртвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке. Личность военного пока не раскрыта.

Согласно информации от военных, «четвертый солдат, служивший в первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от города Пабраде 1 апреля».