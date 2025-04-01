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Регион
1 апреля, 16:30

Сгинул в болоте: В литовской глуши нашли труп четвёртого американского солдата

Командование: Четвёртый пропавший в Литве американский солдат найден мёртвым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Bumble Dee

Четвёртый американский военнослужащий, пропавший во время учений в Литве, был найден мёртвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке. Личность военного пока не раскрыта.

Согласно информации от военных, «четвертый солдат, служивший в первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от города Пабраде 1 апреля».

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Напоминаем, что 25 марта после учений на центральном военном полигоне в Пабраде четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. После продолжительных поисково-спасательных операций, в которых принимали участие вертолеты, была обнаружена машина M88, полностью погруженная в болотистую почву. Когда технику вытащили из болота, внутри обнаружили тела лишь троих солдат. Четвёртого искали почти неделю.

Алексей Берковиц
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