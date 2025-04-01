Сгинул в болоте: В литовской глуши нашли труп четвёртого американского солдата
Командование: Четвёртый пропавший в Литве американский солдат найден мёртвым
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Четвёртый американский военнослужащий, пропавший во время учений в Литве, был найден мёртвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке. Личность военного пока не раскрыта.
Согласно информации от военных, «четвертый солдат, служивший в первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от города Пабраде 1 апреля».
Напоминаем, что 25 марта после учений на центральном военном полигоне в Пабраде четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. После продолжительных поисково-спасательных операций, в которых принимали участие вертолеты, была обнаружена машина M88, полностью погруженная в болотистую почву. Когда технику вытащили из болота, внутри обнаружили тела лишь троих солдат. Четвёртого искали почти неделю.