Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота

Операция по вызволению затонувшего американского бронетранспортёра с четырьмя военнослужащими США из болота успешно завершена. Об этом известил министр обороны Литвы Довиле Шакалене, чьи слова передаёт Delfi.

Как сообщает издание, машина была полностью извлечена из воды в 4:30. Для её поднятия задействовали две такие же машины, а также бульдозер, заявил представитель минобороны страны.