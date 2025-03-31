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31 марта, 06:39

Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота

Глава МО Литвы Шакалене: Затонувший M88 Hercules армии США вытащили из болота

Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота. Обложка © X / antmrufka

Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота. Обложка © X / antmrufka

Операция по вызволению затонувшего американского бронетранспортёра с четырьмя военнослужащими США из болота успешно завершена. Об этом известил министр обороны Литвы Довиле Шакалене, чьи слова передаёт Delfi.

Как сообщает издание, машина была полностью извлечена из воды в 4:30. Для её поднятия задействовали две такие же машины, а также бульдозер, заявил представитель минобороны страны.

Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве
Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве

Напомним, в Литве после учений пропали четверо американских солдат и техника. Вскоре машину обнаружили на дне болота. Запад подозревает в произошедшем российские спецслужбы. Рютте официально подтвердил гибель американских солдат и успел выразить свои соболезнования. Но как оказалось, прощание с военными было преждевременным — в НАТО принесли извинения за слова генсека альянса о смерти военнослужащих США, уточнив, что поиски пропавших продолжаются.

Мария Любицкая
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