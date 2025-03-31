Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота
Глава МО Литвы Шакалене: Затонувший M88 Hercules армии США вытащили из болота
Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота. Обложка © X / antmrufka
Операция по вызволению затонувшего американского бронетранспортёра с четырьмя военнослужащими США из болота успешно завершена. Об этом известил министр обороны Литвы Довиле Шакалене, чьи слова передаёт Delfi.
Как сообщает издание, машина была полностью извлечена из воды в 4:30. Для её поднятия задействовали две такие же машины, а также бульдозер, заявил представитель минобороны страны.
Напомним, в Литве после учений пропали четверо американских солдат и техника. Вскоре машину обнаружили на дне болота. Запад подозревает в произошедшем российские спецслужбы. Рютте официально подтвердил гибель американских солдат и успел выразить свои соболезнования. Но как оказалось, прощание с военными было преждевременным — в НАТО принесли извинения за слова генсека альянса о смерти военнослужащих США, уточнив, что поиски пропавших продолжаются.