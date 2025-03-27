«Сожалеем о недоразумении»: В НАТО извинились за преждевременные слова Рютте о гибели солдат США

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт извинилась за преждевременные слова генсека альянса Марка Рютте о гибели четырёх солдат США в Литве. По её словам, поиски пропавших продолжаются, а их судьба до сих пор неизвестна.

«Поиск четырёх американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжается. Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу. Он ссылался на появившиеся в СМИ сообщения и не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», — написала Харт на своей странице в соцсети X.