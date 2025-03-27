«Сожалеем о недоразумении»: В НАТО извинились за преждевременные слова Рютте о гибели солдат США
В НАТО извинились за слова Рютте о возможной гибели четырёх солдат США в Литве
Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт извинилась за преждевременные слова генсека альянса Марка Рютте о гибели четырёх солдат США в Литве. По её словам, поиски пропавших продолжаются, а их судьба до сих пор неизвестна.
«Поиск четырёх американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжается. Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу. Он ссылался на появившиеся в СМИ сообщения и не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», — написала Харт на своей странице в соцсети X.
Ранее генеральный секретарь НАТО официально подтвердил гибель американских военнослужащих в период учений в Литве. Само происшествие он назвал «ужасными новостями» и принёс свои соболезнования родным и близким погибших солдат. Напомним, что 25 марта появилась информация о том, что в Пабраде пропали военные США и гусеничная боевая машина. Технику вскоре нашли на дне болота. Запад подозревает в произошедшем российские спецслужбы.
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