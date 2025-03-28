Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве

Военный аналитик Дарюс Антанайтис выдвинул три версии исчезновения американских военных в Литве. По его информации, бронемашина на базе танка M60, которую использовали солдаты, затонула в болоте на полигоне Пабраде. Техника находится на глубине пяти метров, в связи с чем Антанайтис предполагает, что американские военнослужащие могли утонуть вместе с бронемашиной.

По другой версии, американские военнослужащие смогли выбраться из M60, но тяжёлое снаряжение потянуло их на дно. Самая оптимистичная версия гласит, что военные могли спастись, но теперь скрываются. Эксперт отметил в интервью изданию Delfi, что полигон Пабраде характеризуется разнообразием ландшафта: на территории в ближайшем районе есть леса, холмы, реки и болотистые участки.