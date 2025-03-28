Побег или смерть: Появились 3 версии загадочного исчезновения американских солдат в Литве
Аналитик Антанайтис назвал Delfi возможные причины пропажи военных США в Литве
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Военный аналитик Дарюс Антанайтис выдвинул три версии исчезновения американских военных в Литве. По его информации, бронемашина на базе танка M60, которую использовали солдаты, затонула в болоте на полигоне Пабраде. Техника находится на глубине пяти метров, в связи с чем Антанайтис предполагает, что американские военнослужащие могли утонуть вместе с бронемашиной.
По другой версии, американские военнослужащие смогли выбраться из M60, но тяжёлое снаряжение потянуло их на дно. Самая оптимистичная версия гласит, что военные могли спастись, но теперь скрываются. Эксперт отметил в интервью изданию Delfi, что полигон Пабраде характеризуется разнообразием ландшафта: на территории в ближайшем районе есть леса, холмы, реки и болотистые участки.
Ранее сообщалось, что в Литве после учений пропали четверо солдат США и техника. Бронемашину вскоре нашли на дне болота. Запад подозревает в произошедшем российские спецслужбы. Рютте официально подтвердил гибель американских солдат и успел выразить свои соболезнования. Но как оказалось, прощание с военными было преждевременным — в НАТО принесли извинения за слова генсека альянса о смерти военнослужащих США, уточнив, что поиски пропавших продолжаются.