Пропавших в Литве американских военных ищут в клюквенном болоте
LRT: Спасатели ищут пропавших в Литве американских солдат на клюквенном болоте
В Литве спасатели вели раскопки на торфяном болоте военного полигона, чтобы вытащить гусеничную технику. А вот самих пропавших американских солдат ищут на клюквенном болоте. Об этом сообщает местное радио LRT.
«До недавнего времени там было озеро, рядом с ним есть небольшое озеро, которое заболочено, оно зарастает. Болото, в народе известное как клюквенное, имеет довольно обманчивый вид», — сказал во время эфира натуралист Андреюс Гайдамавичюс.
Эксперт отметил, что тяжёлая техника увязнет в таком болоте, однако человек пройти сможет. В краях, где пропали военнослужащие США, также есть торфяная пустошь, поэтому воды небезопасны из-за своих испарений.
Ранее в НАТО извинились за преждевременные слова генсека альянса Марка Рютте о гибели солдат США. Там уточнили, что поиски пропавших продолжаются, а их судьба до сих пор неизвестна. Напомним, что Рютте официально подтверждал гибель американских военнослужащих в период учений в Литве и выражал свои соболезнования. Информация о происшествии появилась 25 марта — в Пабраде пропали военные США и гусеничная боевая машина. Технику вскоре нашли на дне болота. Запад подозревает в произошедшем российские спецслужбы.
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