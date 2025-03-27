Пропавших в Литве американских военных ищут в клюквенном болоте

В Литве спасатели вели раскопки на торфяном болоте военного полигона, чтобы вытащить гусеничную технику. А вот самих пропавших американских солдат ищут на клюквенном болоте. Об этом сообщает местное радио LRT.

«До недавнего времени там было озеро, рядом с ним есть небольшое озеро, которое заболочено, оно зарастает. Болото, в народе известное как клюквенное, имеет довольно обманчивый вид», — сказал во время эфира натуралист Андреюс Гайдамавичюс.