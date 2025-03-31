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Регион
31 марта, 09:00

Нашлось объяснение, почему топь, «проглотившую» американского «Геркулеса», не найти на карте

На картах Литвы отсутствовало болото, в котором затонула американская M88

Фото © Х / Lithuanian_Armed_Forces

Фото © Х / Lithuanian_Armed_Forces

Литовское болото, в котором затонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules американских войск, не было указано на географических картах. Об этом сообщил журналистам председатель местного фонда по восстановлению и охране болот Нериюс Заблецкис.

Он отметил, что государственные учреждения не имеют точных карт, на которых обозначены все опасные для передвижения болотистые участки.

«Топь, где застряла американская машина, отсутствует на картах», — приводят местные порталы слова Заблецкиса.

Эксперт отметил, что болота занимают около 10% территории Литвы, однако информация о них в базе данных не является достаточно точной. Одна из причин заключается в стремлении более активно использовать эти земли для сельского хозяйства и других нужд, не ставя на государственный баланс.

Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота
Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота

Напомним, что 25 марта после учений на центральном военном полигоне в Пабраде четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и пропали без вести. После длительных поисково-спасательных работ с использованием вертолетов М88 была найдена полностью погруженной в илистый грунт болота.

Марина Фещенко
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