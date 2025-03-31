Нашлось объяснение, почему топь, «проглотившую» американского «Геркулеса», не найти на карте

Литовское болото, в котором затонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules американских войск, не было указано на географических картах. Об этом сообщил журналистам председатель местного фонда по восстановлению и охране болот Нериюс Заблецкис.

Он отметил, что государственные учреждения не имеют точных карт, на которых обозначены все опасные для передвижения болотистые участки.

«Топь, где застряла американская машина, отсутствует на картах», — приводят местные порталы слова Заблецкиса.

Эксперт отметил, что болота занимают около 10% территории Литвы, однако информация о них в базе данных не является достаточно точной. Одна из причин заключается в стремлении более активно использовать эти земли для сельского хозяйства и других нужд, не ставя на государственный баланс.