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31 марта, 00:19

В Литве земснаряд застрял в болоте при поиске машины армии США M88 Hercules

В Литве земснаряд застрял в болоте. Обложка © Х / Lithuanian_Armed_Forces

В Литве земснаряд застрял в болоте. Обложка © Х / Lithuanian_Armed_Forces

Пятые сутки продолжаются попытки вызволить затонувшую ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules армии США из литовского болота. Специально доставленный шагающий земснаряд, призванный размыть трясину, сам провалился и застрял в грязи.

Как сообщает местное издание LRT, у земснаряда лопнул гидравлический шланг, управлявший одной из опорных «ног». Пока шла замена детали, многотонная машина неотвратимо погрузилась в трясину, добавив головной боли организаторам спасательной операции. На данный момент водолазам удалось прикрепить два троса к затонувшей машине, вскоре начнётся процесс её подъёма.

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Артём Гапоненко
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