В Литве земснаряд застрял в болоте при поиске машины армии США M88 Hercules

Пятые сутки продолжаются попытки вызволить затонувшую ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules армии США из литовского болота. Специально доставленный шагающий земснаряд, призванный размыть трясину, сам провалился и застрял в грязи.

Как сообщает местное издание LRT, у земснаряда лопнул гидравлический шланг, управлявший одной из опорных «ног». Пока шла замена детали, многотонная машина неотвратимо погрузилась в трясину, добавив головной боли организаторам спасательной операции. На данный момент водолазам удалось прикрепить два троса к затонувшей машине, вскоре начнётся процесс её подъёма.