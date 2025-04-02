Раскрыты обстоятельства гибели американских солдат на литовском полигоне

Стали известны обстоятельства гибели американских солдат на литовском полигоне. Как оказалось, военные погибли в попытке извлечь застрявшую в болоте армейскую машину. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Согласно полученным данным, военные были направлены на операцию по спасению техники, однако, по всей видимости, они съехали с дороги и угодили в глубокое болото. В результате они оказались заблокированными внутри автомобиля. В настоящее время армия США проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.