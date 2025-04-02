Раскрыты обстоятельства гибели американских солдат на литовском полигоне
NYT: Военные США погибли в Литве, пытаясь эвакуировать машину из болота
Военные США погибли в Литве, пытаясь эвакуировать машину из болота. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Стали известны обстоятельства гибели американских солдат на литовском полигоне. Как оказалось, военные погибли в попытке извлечь застрявшую в болоте армейскую машину. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.
Согласно полученным данным, военные были направлены на операцию по спасению техники, однако, по всей видимости, они съехали с дороги и угодили в глубокое болото. В результате они оказались заблокированными внутри автомобиля. В настоящее время армия США проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Напомним, трагедия произошла 25 марта в ходе учений на центральном военном полигоне в Пабраде. Четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб.