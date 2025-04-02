Белый дом заявил, что гибель военных в Литве — жертва ради безопасности США
Трагическая гибель четырёх американских военнослужащих в Литве — это жертва, которую экипаж утонувшей в болоте машины принёс ради обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Так инцидент на учениях прокомментировали в Белом доме.
Эти слова прозвучали из уст пресс-секретаря резиденции президента США Кэролайн Ливитт, когда она объявила об обнаружении тел всех четырёх американцев.
«К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трёх солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мёртвым и четвёртый солдат», — отметила она.
Напомним, трагедия произошла 25 марта в ходе учений на центральном военном полигоне в Пабраде. Четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб.
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