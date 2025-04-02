Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 01:43

Белый дом заявил, что гибель военных в Литве — жертва ради безопасности США

Трагическая гибель четырёх американских военнослужащих в Литве — это жертва, которую экипаж утонувшей в болоте машины принёс ради обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Так инцидент на учениях прокомментировали в Белом доме.

Эти слова прозвучали из уст пресс-секретаря резиденции президента США Кэролайн Ливитт, когда она объявила об обнаружении тел всех четырёх американцев.

«К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трёх солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мёртвым и четвёртый солдат», — отметила она.

Пропавшие на учениях в Литве американские военные погибли
Пропавшие на учениях в Литве американские военные погибли

Напомним, трагедия произошла 25 марта в ходе учений на центральном военном полигоне в Пабраде. Четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и исчезли. Затем боевую единицу обнаружили в болоте, но из-за сложных условий добраться до неё удалось спустя почти неделю. Весь экипаж погиб.

Обложка ©

Unsplash / Ana Lanza

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Литва
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar