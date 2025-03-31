Пропавшие на учениях в Литве американские военные погибли

В Литве обнаружили тела трёх американских военных, которые пропали на учениях в Пабраде. Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что поиски ещё одного пропавшего продолжаются.

«Трое американских солдат <...> были найдены мертвыми в Литве сегодня 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своём БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства», — уточнила пресс-служба командования.

Информацию о гибели американских военных также подтвердил литовский лидер Гитанас Науседа.