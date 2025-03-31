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31 марта, 14:53

Пропавшие на учениях в Литве американские военные погибли

Командование армии Америки: Пропавших в Литве военных США нашли мёртвыми

В Литве обнаружили тела трёх американских военных, которые пропали на учениях в Пабраде. Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что поиски ещё одного пропавшего продолжаются.

«Трое американских солдат <...> были найдены мертвыми в Литве сегодня 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своём БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства», — уточнила пресс-служба командования.

Информацию о гибели американских военных также подтвердил литовский лидер Гитанас Науседа.

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Ранее прокуратура Литвы начала расследование по делу об исчезновении военных США. К месту происшествия прибыли два автокатафалка. Напомним, что 25 марта четверо американских солдат выехали на гусеничной машине после учений и пропали без вести. Позже бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules была найдена в илистом грунте болота. Сообщалось, что внутри могли находиться пропавшие.

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Shutterstock / FOTODOM / Niyazz

Алена Пенчугина
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