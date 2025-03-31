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31 марта, 11:10

Прокуратура Литвы начала расследование по делу об исчезновении военных США

Генеральная прокуратура Литвы приступила к установлению причин исчезновения американских военнослужащих. Официального подтверждения гибели экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 Hercules пока нет. Первой оповестить об этом должна страна их гражданства, сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.

«Начато досудебное расследование. На место происшествия выехал прокурор», — уточнила Грунскене.

К месту происшествия прибыли два автокатафалка. Корреспонденты находятся на специальной площадке в нескольким километрах от отбуксированной на сушу машины.

Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота
Утонувшую во время учений в Литве бронемашину ВС США вытащили из болота

Ранее нашлось объяснение, почему топь, «проглотившую» американского «Геркулеса», не найти на карте. Литовское болото, в котором затонула БРЭМ американских войск, не было указано на географических картах. Причин кроется в стремлении использовать эти земли для сельского хозяйства и других нужд, не ставя на государственный баланс. Напомним, что 25 марта четверо военнослужащих США выехали на гусеничной машине после учений в Пабраде и пропали без вести. Позже M88 Hercules был найден в илистом грунте болота. Внутри мог находиться экипаж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Алена Пенчугина
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