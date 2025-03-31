Прокуратура Литвы начала расследование по делу об исчезновении военных США

Ранее нашлось объяснение, почему топь, «проглотившую» американского «Геркулеса», не найти на карте. Литовское болото, в котором затонула БРЭМ американских войск, не было указано на географических картах. Причин кроется в стремлении использовать эти земли для сельского хозяйства и других нужд, не ставя на государственный баланс. Напомним, что 25 марта четверо военнослужащих США выехали на гусеничной машине после учений в Пабраде и пропали без вести. Позже M88 Hercules был найден в илистом грунте болота. Внутри мог находиться экипаж.