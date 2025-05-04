Голосуют покойники: В Румынии оппозиция сообщила о подтасовках на выборах президента

В Румынии партия «Альянс за объединение румын» (AUR) заявила о многочисленных нарушениях, в том числе фальсификациях, во время проведения повторных президентских выборов. Представители партии уже обратились в ОБСЕ с требованием обратить внимание на ситуацию и повлиять на процедуру голосования.

«AUR получила многочисленные тревожные сигналы, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьёзные административные злоупотребления», — отмечается в заявлении AUR.