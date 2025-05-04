Голосуют покойники: В Румынии оппозиция сообщила о подтасовках на выборах президента
Партия AUR заявила о многочисленных нарушениях на выборах президента в Румынии
Выборы в Румынии. Обложка © ТАСС / АР
В Румынии партия «Альянс за объединение румын» (AUR) заявила о многочисленных нарушениях, в том числе фальсификациях, во время проведения повторных президентских выборов. Представители партии уже обратились в ОБСЕ с требованием обратить внимание на ситуацию и повлиять на процедуру голосования.
«AUR получила многочисленные тревожные сигналы, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьёзные административные злоупотребления», — отмечается в заявлении AUR.
Там даже приводятся примеры. Например, выявлено, что в уезде Телеорман в голосовании «участвовали» умершие люди, а жители Джурджу пожаловались на заранее проштампованные бюллетени. Кроме того, в ряде районов наблюдателям давали на подпись пустые протоколы, а в урны скидывались подставные бюллетени. В партии AUR заверили, что продолжат фиксировать и обжаловать нарушения.
Напомним, в ноябре прошлого года в Румынии уже проводились президентские выборы. Их выиграл независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако в декабре Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования, сославшись на «серьёзные» нарушения. В начале этого года Джеорджеску был обвинён в шести преступлениях, после чего румынский ЦИК отклонил его заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны. Сегодня, 4 мая, в Румынии стартовали повторные выборы главы государства. За победу борются 11 кандидатов. Один из претендентов на победу лидер партии AUR, депутат парламента Джордже Симион. По словам эксперта, если он займёт президентское кресло, то предложит России разделить Украину.