В Румынии начался второй тур президентских выборов
В Румынии начался второй тур президентских выборов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
В Румынии 18 мая начался второй тур президентских выборов, который определит будущего главу государства. С утра в 7:00 по местному времени (совпадает с московским) по всей стране открылись около 19 тысяч избирательных участков.
Для румын, проживающих за границей, голосование началось ещё 16 мая и продлится три дня. Такая практика позволяет обеспечить участие в выборах максимального числа граждан.
Согласно законодательству страны, победителем будет признан кандидат, получивший абсолютное большинство — более 50% голосов избирателей. Участки будут работать до 21:00, после чего начнётся подсчёт голосов.
В первом туре выборов, состоявшемся 4 мая, наибольшую поддержку избирателей получили два кандидата: лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набравший 41% голосов, и действующий мэр Бухареста Никушор Дан, за которого проголосовали 21% избирателей.