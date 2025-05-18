В Румынии начался второй тур президентских выборов

В Румынии 18 мая начался второй тур президентских выборов, который определит будущего главу государства. С утра в 7:00 по местному времени (совпадает с московским) по всей стране открылись около 19 тысяч избирательных участков.



Для румын, проживающих за границей, голосование началось ещё 16 мая и продлится три дня. Такая практика позволяет обеспечить участие в выборах максимального числа граждан.

Согласно законодательству страны, победителем будет признан кандидат, получивший абсолютное большинство — более 50% голосов избирателей. Участки будут работать до 21:00, после чего начнётся подсчёт голосов.