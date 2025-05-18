Соратники Джорджеску готовили вооружённый переворот в Румынии

В Румынии планировали вооружённый переворот после того, как Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых победил кандидат Кэлин Джорджеску. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты ссылаются на материалы следствия, согласно которым Джорджеску собрал своих сторонников на конной базе неподалёку от Бухареста. В числе присутствующих был Хорациу Потра, которого называют «лидером группы наёмников». Следствие считает его ключевой фигурой в заговоре по захвату власти.

По данным обвинения, Потра и его группа намеревались организовать массовые беспорядки, аналогичные тем, что произошли во время штурма Капитолия в США 6 января 2021 года.

Согласно словам одного из владельцев конно-спортивного центра, сторонники Джорджеску выглядели «напряжёнными и обеспокоенными» во время встречи, которая могла касаться отмены результатов выборов. Когда владелец базы вошёл в комнату, собравшиеся резко замолчали.