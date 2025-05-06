Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион, возглавляющий оппозиционную партию «Альянс за объединение румын», раскритиковал военную помощь Украине.

Политик, набравший более 40% голосов в первом туре голосования, заявил о необходимости деэскалации конфликта на Украине и выразил категорическое несогласие с поставками оружия Киеву. Симион подчеркнул, что его партия будет активно способствовать мирному разрешению конфликта.

«Мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта», – сказал Симион в беседе с газетой Deutsche Welle*.

По мнению Симиона, военная помощь Украине не только невыгодна странам Европы, но и наносит серьёзный ущерб самой Румынии, которая «очень пострадала» от происходящего. Политик также сослался на позицию администрации президента США, призывающей к миру: «Нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа».

Напомним, 4 мая в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, победу в котором одержал ультраправый политик Джордже Симион. Теперь всё внимание приковано к предстоящему второму туру, где он будет бороться за пост главы государства.