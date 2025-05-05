Евроскептик, националист и поклонник Трампа: Что ждать России от лидера президентских выборов в Румынии Джордже Симиона В Румынии подвели итоги первого тура президентских выборов. Впервые побеждает националист Джордже Симион. Что о нём известно? 5 мая, 15:20 Президентом Румынии может стать евроскептик Джордже Симион. Обложка © ТАСС / ЕРА / ROBERT GHEMENT

Румыния в очередной раз выбирала президента. В первом туре определить главу государства не получилось. 40,96% голосов набрал кандидат от оппозиционной ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Второе место занял мэр Бухареста Никушор Дан. У него чуть больше 20%. Через две недели румыны решат, кто из двух кандидатов станет новым президентом страны.

Кто такой Джордже Симион

Джордже Симиону 38 лет. Он родился в городе Фокшани, а учился в Бухаресте и Яссах. Известность он получил благодаря своему активизму. Он проводил антикоммунистические акции, но обратили внимание на него после того, как в разных уголках Румынии появились граффити «Бессарабия — это Румыния». В 33 года он стал членом палаты депутатов от партии «Альянс за объединение румын». Это политическая сила основывается на национализме и христианстве. Как и многие другие правые политики, выступает в поддержку президента США Дональда Трампа.

— Мы — партия трампистов, которая будет управлять Румынией и сделает Румынию сильным партнёром в НАТО и надёжным союзником Соединённых Штатов, — сказал Симион.

Джордже Симион призывает к восстановлению исторических границ Румынии. Обложка © ТАСС / ЕРА / ROBERT GHEMENT

Симион призывал вернуть Румынии территории, которые были переданы СССР, то есть Молдавию и часть Украины. В эти страны ему запретили въезд.

— Пришло время возрождения. Наша нация снова найдёт свой путь. В нас есть сила, чтобы возродиться и двигаться вперёд — более сплочёнными и сильными, — заявил он.

Как будут строиться отношения с Россией и Западом

Политолог Александр Кынев считает, что сильных изменений в отношениях России и Румынии ожидать не стоит. Симион высказался против специальной военной операции и одновременно с этим не поддерживал поставки вооружения Украине.

— Для нас радикально ничего не поменяется, но позиция Румынии может стать более сдержанной. Проход Симиона — щелчок по носу с посылом «Что вы делаете?». Внутри страны хватает проблем, — отметил эксперт.

И хотя кандидат в президенты критикует действия Москвы, Симион заявляет, что Россия не представляет угрозы для НАТО. По его словам, угроза для Румынии это как раз распад Североатлантического альянса, а спасти его могут только в Вашингтоне.

Аналитики считают, что если Симион получит победу, то Румыния окажется в изоляции. В его планы входит контроль государства над природными ресурсами, но при этом он открыт к инвестициям. Но больше всего на Западе боятся, что страна займёт позицию, схожую Словакии и Венгрии, тем самым будет нанесён удар по восточному флангу НАТО.

Кто победит во втором туре

По словам Симиона, в его команду войдёт Кэлин Джорджеску, победивший в первом туре отменённых выборов. Кынев пояснил, что позиция Симиона мягче, чем у Джорджеску. Например, он не выступает за выход из ЕС и НАТО.

— Будет негативная мобилизация, как это было уже с Джорджеску. Нельзя забывать, что антирейтинг у Симиона большой, то есть у него много противников, — рассказал Кынев.

Симион называет себя трампистом, и у него достаточно противников. Фото © ТАСС / ROBERT GHEMENT

Судьба Симиона в данный момент зависит от сторонников Виктора Понта, занявшего четвёртое место. Собеседник Life объяснил, что он набрал 13% голосов. Их бы хватило, чтобы победить на выборах, но нет гарантии, что все они придут на второй тур.

— Избиратели — это не собственность политиков, поэтому полного перетока не будет, его не существует в природе, потому что у людей есть своя мотивация. Они могут просто не пойти на выборы, — добавил политолог.

Кынев отмечает, что свою роль может сыграть и диаспора, уже поддержавшая победителя первого тура. Сейчас задача тех, кто не хочет прохода ультраправого политика, сорвать заграничное голосование. Подобный опыт есть у Молдавии, не открывшей участки в Москве. Хотя у румынских политиков есть административный ресурс в виде Конституционного суда, ранее забравшего победу у Джорджеску.

Авторы Даниил Черных