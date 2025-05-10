В Румынии норовят вновь отменить выборы президента из-за «неудобного» победителя
Политолог Шумицкая допустила, что власти Румынии вновь отменят выборы президента
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В Румынии не спадает политическое напряжение, вызванное неразберихой с выборами президента и возможностью их отмены. Сейчас власти готовы вновь отложить голосование, если они заметят, что оппозиционные партии пользуются большой поддержкой. Об этом сообщила политолог Екатерина Шумицкая, слова которой приводит РИА «Новости».
Сейчас сильнее остальных румыны поддерживают кандидата Джордже Симиона — преданного фаната президента США Дональда Трампа, который мечтает о дружбе Румынии и Штатов. Он также считает, что Молдавия и Приднестровье не должны быть независимыми государствами.
«Видимо, власти надеялись, что, отменив прошлогодние президентские выборы, со второй попытки смогут провести своего кандидата во второй тур и консолидировать вокруг него голоса всех противников ультраправых», — полагает эксперт.
Так, на место Кэлина Джорджеску, которому пророчили победу на прошлых выборах, пришёл другой политик правых взглядов.
Ранее Life.ru рассказывал, в ноябре 2024 года в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с Россией, а также говорит, что НАТО не даёт стране безопасность. Конституционный суд Румынии отменил итоги выборов. Новые прошли 4 мая 2025 года, на которых в лидеры выбился глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион. Он сумел набрать 40% голосов, а среди румын, живущих за границей, его поддержали 60% избирателей.