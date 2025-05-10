В Румынии не спадает политическое напряжение, вызванное неразберихой с выборами президента и возможностью их отмены. Сейчас власти готовы вновь отложить голосование, если они заметят, что оппозиционные партии пользуются большой поддержкой. Об этом сообщила политолог Екатерина Шумицкая, слова которой приводит РИА «Новости».

Сейчас сильнее остальных румыны поддерживают кандидата Джордже Симиона — преданного фаната президента США Дональда Трампа, который мечтает о дружбе Румынии и Штатов. Он также считает, что Молдавия и Приднестровье не должны быть независимыми государствами.

«Видимо, власти надеялись, что, отменив прошлогодние президентские выборы, со второй попытки смогут провести своего кандидата во второй тур и консолидировать вокруг него голоса всех противников ультраправых», — полагает эксперт.